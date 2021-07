Friedberger Abiturienten schließen unter schwierigen Bedingungen mit Bestnoten

Plus 86 Schülerinnen und Schüler sind im Staatlichen Gymnasium Friedberg zum Abitur angetreten, 35 schaffen sogar eine 1 vor dem Komma.

Friedbergs beste Abiturienten wurden bei der diesjährigen Abschlussfeier in der Max-Kreitmayr-Halle besonders geehrt. "Das ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann und das im Vergleich zu den letzten bayerischen Abiturergebnissen überdurchschnittlich ist", war Schulleiterin Ute Multrus stolz. Der Gesamtschnitt von 2,15 - im Vergleich zu 2,23 im Vorjahr - sei außerordentlich gut. Überragend haben demnach die Mädchen abgeschnitten. Die Hälfte von ihnen erreichte einen Einserschnitt. Von den Jungen durfte sich ein Drittel darüber freuen.