Friedberger Bahnhofstraße: Ein Kurzfilm über die Ausgrabungen

Plus Wie die Bauarbeiten in der Friedberger Bahnhofstraße voranschreiten und ein Videodreh für mehr Verständnis sorgt.

Bauzäune und Absperrgitter trennen die Bahnhofstraße vom Rest der Friedberger Innenstadt. Schwere Fahrzeuge und mehrere Bagger bewegen sich über den gelblichen Kies. Auf der Gerüstabsicherung des Gehwegs läuft Ecki Diehl mit seiner Kamera die Baustelle entlang. Seine Aufgabe ist es, die Bauarbeiten in einem Kurzfilm zu dokumentieren, damit der zweite Clip im Rahmen des Video-Logbuchs zur Bahnhofsstraße veröffentlicht werden kann.