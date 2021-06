Friedberg

Friedberger Bahnhofstraße: Wie im Kriegsgebiet

Plus Als Anlieger der Bahnhofstraße in Friedberg erlebt Patrick Gruner immer wieder gefährliche Situationen, weil die Gehwege kaum passierbar sind. Was unternimmt die Stadt, um die Lage zu verbessern?

Von Thomas Goßner

Nicht nur eine Zumutung ist sie, sondern ganz klar auch ein Sicherheitsrisiko - so empfindet Patrick Gruner die Situation in der Friedberger Bahnhofstraße. Gruner betreibt dort eine Feldenkrais-Praxis und beobachtet tagtäglich, wie es dort zu gefährlichen Situationen kommt. Er sei sehr viel auf Reisen und habe schon viele Baustellen in vielen Städten gesehen, aber so etwas habe er noch nicht erlebt. "Es wird ja nicht mal der Versuch unternommen, uns die Situation erträglich zu gestalten", kritisiert er, dass alle Bitten bisher ins Leere gelaufen seien.

