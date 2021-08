Friedberger Boxer Fatih Dübüs gewinnt deutsche Meisterschaft

Plus Zehn Runden, harte Schläge und ein blaues Auge: Der Friedberger Boxer musste einiges einstecken beim Kampf um die deutsche Meisterschaft. Sein Plan ging auf.

Vierte Runde, die Kontrahenten tippeln auf ihren Fußballen, fixieren den jeweils anderen. Fatih Dübüs weiß, was jetzt kommt, zumindest sagt er das im Nachhinein. Der Friedberger Boxer hat schon den einen oder anderen harten Schlag seines Gegenübers Shayilanbieke Kadeerbieke einstecken müssen, etwas anderes erwartet er auch jetzt nicht. Kadeerbieke wagt sich als Erster aus der Deckung, holt ungewöhnlich weit aus, zu einem erneuten Schlag. Dübüs, beweglich und flink auf den Füßen, lässt ihn ins Leere laufen.