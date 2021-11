Friedberger Einzelhändler helfen ihren Kollegen mit einem Adventskalender

Ein digitaler Adventskalender soll den Geschäftsleuten in der Bahnhofstraße trotz der Dauerbaustelle vor Weihnachten eine gute Kundenfrequenz bescheren.

Im Rahmen des Baustellenmarketings haben sich Friedberger Einzelhändler zum diesjährigen Advent für ihre Kollegen in der Bahnhofstraße etwas Besonderes einfallen lassen: den digitalen Adventskalender. Gedacht ist die Aktion als Frequenzbringer und Werbemaßnahme für die Einzelhändler in der Bahnhofstraße.

Der Adventskalender öffnet sein erstes Türchen am 1. Dezember. Mitmachen kann jeder unter: www.einkaufen-in-friedberg.de. Die Idee stammt von Christian Knieß senior, der mit seiner solidarischen Aktion an Friedbergs Citymanagerin Bianca Roß und den Aktiv-Ring herantrat. So öffnet sich nun im Advent täglich ein digitales Türchen, und zum Vorschein kommt jeweils ein wertvoller Sachpreis, der unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost wird.

Preise von Händlern für Händler

Die Preise für den Adventskalender werden von Friedberger Einzelhändlern sowie mit finanziellen Mitteln aus dem Baustellenmarketing der Stadt Friedberg und dem Aktiv-Ring zur Verfügung gestellt. "Mit dieser besonderen Idee können wir im Advent positive Aufmerksamkeit für unsere Einzelhändler in der Bahnhofstraße erzielen und damit hoffentlich auch die Kundenfrequenz im Weihnachtsgeschäft dort steigern", so Citymanagerin Bianca Roß.

Auch Renate Mayer, Geschäftsführerin des Aktiv-Rings, freut sich über die tatkräftige Unterstützung der Friedberger Händlerschaft. "Da so viele verschiedene Geschäfte beteiligt sind, verbergen sich hinter jedem Türchen tolle Gewinne für alle Alters- und Interessengruppen", so Mayer.

Das sagen die Geschäftsleute aus der Friedberger Bahnhofstraße

Auch die Geschäfte in der Bahnhofstraße freuen sich über die Maßnahme nach diesem für sie sehr anspruchsvollen Jahr. "Das ist eine großartige Idee", findet David Gregor-Altmann vom Platzhirsch, und auch Christine Bübl von der Bilderrahmenwerkstatt ist glücklich, dass mit dem digitalen Adventskalender noch mal eine Aktion im Rahmen des Baustellmarketings umgesetzt wird. Der QR-Code zum Kalender ist derzeit in zahlreichen Medien zu finden und lockt hoffentlich viele Teilnehmer an.

Das Baustellenmarketing Bahnhofstraße ist ein gefördertes Projekt der Städtebauförderung, des Aktiv-Rings und der Stadt Friedberg und kommt den Anliegern der Umbaumaßnahme zugute. (AZ)