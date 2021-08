Friedberger Musiksommer: Freikarten für große und kleine Klassikfans

Wir verlosen Tickets für das Kinderkonzert und das Festkonzert im Rahmen des Friedberger Musiksommers.

Gleich zwei Aufführungen stehen am Samstag, 4. September, auf dem Programm des Friedberger Musiksommers: Um 15 Uhr beginnt in der Rothenberghalle ein Kinderkonzert, um 19.30 Uhr an gleicher Stelle das alljährliche Festkonzert. Für beide Veranstaltungen verlosen wir Karten.

Beim Kinderkonzert erleben die jüngsten Festivalbesucher eine spannende Stunde rund um die klassische Musik. Dafür gibt es drei Karten für Erwachsene zu gewinnen, die eine beliebige Anzahl von Kindern mitbringen können. Beim Festkonzert singt Bariton Roman Trekel Lieder von Hugo Wolf sowie die "Lieder eines fahrenden Gesellen" von Gustav Mahler. Zur Aufführung gelangt das 5. Brandenburgische Konzert von Bach und in der Friedberger Bruckner-Tradition der erste Satz der 7. Sinfonie in einer Bearbeitung für Kammer-Ensemble. Dafür verlosen wir dreimal zwei Eintrittskarten.

So können Sie Karten für den Friedberger Musiksommer gewinnen

Wenn Sie Tickets für diese Veranstaltungen gewinnen möchten, schicken Sie uns bis Mittwoch, 1. September, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Kennwort "Kinderkonzert" bzw. "Festkonzert" an: redaktion@friedberger-allgemeine.de. Bitte geben Sie den kompletten Absender an und beachten Sie Hinweise zu Datenschutz und Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter: friedberger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefon 0821/777-2355.

Die Gewinner werden benachrichtigt. Im Vorverkauf gibt es Karten unter der Telefonnummer 0821/609299 oder per E-Mail an: info@friedberger-musiksommer.de. (AZ)



