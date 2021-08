Friedberg

vor 4 Min.

Friedberger Pallottiner erinnern an einen Märtyrer aus ihren Reihen

Die Pallottiner erinnern an den von den Nazis ermordeten Pater Franz Reinisch.

Plus Pater Franz Reinisch suchte die Konfrontation mit den Nationalsozialisten - auch wenn ihn diese Haltung am Ende das Leben kosten sollte.

Von Hans-Joachim Winkens

Mit einem Gedenkgottesdienst erinnern die Friedberger Pallottiner an Pater Franz Reinisch, der als einziger katholischer Priester aus Gewissensgründen den Fahneneid auf Hitler verweigerte. Wegen "Zersetzung der Wehrkraft" wurde Reinisch zum Tode verurteilt und durch das Fallbeil im Zuchthaus Brandenburg-Görden hingerichtet. Der Gottesdienst findet am Samstag, 21. August, dem Todestag Reinischs, um 8.30 Uhr in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen