Friedberger Stadtarchivar Manfred Strehle ist gestorben

Plus Er war Familienmensch, Lehrer, Stückeschreiber und Stadtarchivar. Jetzt ist der Friedberger Manfred Strehle im Alter von 91 Jahren gestorben.

Manfred Strehle war in ganz Friedberg bekannt, sei es als Lehrer der Konradin-Realschule, Stückeschreiber, Kolumnist für die Friedberger Allgemeine - und natürlich als Stadtarchivar. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.