Friedberger Stadtrat hält am Katastrophenausschuss fest

Plus Eineinhalb Jahre sind seit der Einsetzung des Gremiums vergangen, doch getagt hat es noch nie. Das führte jetzt zu einer kontroversen Diskussion im Stadtrat.

Braucht der Friedberger Stadtrat einen Katastrophenausschuss? Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie hatte das Gremium diese Frage nach der letzten Kommunalwahl bejaht. Er sollte im Ernstfall alle Aufgaben übernehmen, für die sonst der Stadtrat oder ein anderer beschließender Ausschuss zuständig sind. Im Falle einer Corona-Infektion im Ausschuss und der damit verbundenen Quarantäne für die Mitglieder sollten die anderen Stadträte als Ersatzleute die Geschäfte fortführen. Jetzt gab es über diese Regelung eine kontroverse Diskussion.