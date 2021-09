Friedberger Stadtrat stoppt Bau von Villa in Wulfertshausen

Plus Gegner des Projekts setzen eine Nachprüfung der umstrittenen Genehmigung durch. Die Stadtverwaltung in Friedberg kommt zu einer anderen Einschätzung als im Juli.

Kehrtwende im Streit um ein neues Wohnhaus in Wulfertshausen. Nachdem Ende Juli eine Mehrheit im Planungsausschuss dem umstrittenen Bauantrag noch zugestimmt hatte, kam jetzt die Ablehnung.