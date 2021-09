Friedberger Stadtrat will 2022 ein Altstadtfest

Plus Die Planungen für die Friedberger Zeit im Juli 2022 werden vorangetrieben. Was aus Sicht der Politik gegen eine frühzeitige Absage oder Verschiebung spricht.

Kommt im kommenden Jahr wieder die Friedberger Zeit? Diese Frage hat der Stadtrat jetzt mit einem einstimmigen Ja beantwortet. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten, mit denen eine solche Großveranstaltung in der Pandemie verbunden ist, bleibt aber weiterhin offen, ob das Altstadtfest auch wirklich stattfinden darf. Als Termin ist der 8. bis 17. Juli 2022 vorgesehen.