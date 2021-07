Friedberger Stadtrat will mehr als nur ein Jugendzentrum

Nach der Jugendumfrage will die Politik versuchen, die Wünsche Jugendlicher zu erfüllen. Der Bau eines Juzes kann dauern. Gefordert werden daher schnelle Ideen.

Friedberger Jugendliche wünschen sich Treffpunkte, an denen sie ungestört sein können (und niemanden stören), Veranstaltungen, Möglichkeiten zum Weggehen und Einkaufen, aber auch ein Jugendzentrum. Diese Ergebnisse der Jugendumfrage diskutierte der Sozialausschuss des Stadtrates. Ergebnis: Die Stadt will mehr für die Jugend tun - doch es sind ihr auch Grenzen gesetzt.

Was vielen schon lange klar war, wurde durch die Umfrage von Jugendarbeiterin Sarina Rohr und dem Jugendrat unterstrichen: Außer einem zentralen Jugendzentrum wünschen sich viele Jugendliche Angebote in ihren Ortsteilen, sei es in Friedberg-West oder Wulfertshausen. Darauf wies unter anderem Simone Losinger von der CSU hin, die aber auch zusammenfasste: "Es gibt viel zu tun, aber keine komplette Unzufriedenheit." In der Tat hatten fast 60 Prozent der 660 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angegeben, sie seien mit den Angeboten in der Kernstadt zufrieden.

Hier treffen sich die Friedberger Jugendlichen

Losingers Parteikollegin Petra Gerber hat vor einigen Jahren den Treff im Wasserturm mit initiiert, nachdem die "Kids", wie sie sie nennt, im Stadtpark Ärger bekommen hatten. Sie forderte ein Brainstorming, um schnelle und pragmatische Lösungen für konfliktfreie Treffpunkte zu finden. Denn auch aktuell gibt es Probleme, etwa im Bereich See, Schlossweiher, Schlossmauer, Spielplatz und Stadtgarten.

Auch Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) betonte, dass man einige Wünsche bald umsetzen solle. Denn das Jugendzentrum werde nicht von einem Tag auf den anderen errichtet werden können. Nächster Schritt wird ein Workshop im Juli sein, es folgen fachliche und bauliche Planung sowie Standortsuche. Er geht davon aus, dass die Planung 2022 konkretisiert werde - dann sieht er auch den richtigen Zeitpunkt für Infobesuche in anderen Städten, wie sie Marion Brülls von den Grünen forderte.

Die Grünen waren in Friedberg viele Jahre Einzelkämpfer für einen Jugendtreff. "Wir haben viel Zeit verloren!", konstatierte Brülls. Sie erinnerte daran, dass die Stadt 1997 schon kurz vor einem von den Grünen initiierten Bürgerentscheid stand, der durch das jetzige Zentrum in der Hausmeisterwohnung der Mittelschule abgewendet wurde, das jedoch als Zwischenlösung proklamiert gewesen sei. In den fast 25 Jahren habe es immer wieder Konzepte und Arbeitskreise gegeben, doch es sei nichts passiert. Das müsse sich endlich ändern.

Braucht Friedberg mehr Cafés und Kiepen für junge Leute?

Sebastian Pfundmeir von der SPD forderte, dass sich grundsätzlich die Haltung der Friedberger Stadtgesellschaft gegenüber jungen Leuten ändern müsse. "Die Jugend hat ein Recht, ihr Leben zu leben!" Und das wolle sie an verschiedenen Orten und Treffpunkten, womöglich Cafés - einen Punkt, den auch Cornelia Böhm, FDP, unterstrich.

Allerdings, da bremste Wolfgang Rockelmann seitens der Parteifreien Bürger ein, könne die Stadt kein Lokal betreiben. Im Herbst wird der Sozialausschuss erst einmal über die Ergebnisse des Jugendworkshops diskutieren, der am 31. Juli stattfindet.

Workshop für Friedberger Jugendliche