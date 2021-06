Friedberg

Friedbergs Stadtbad öffnet erst im Herbst wieder

Plus Angesichts sinkender Infektionszahlen könnte das Friedberger Stadtbad jetzt unter Hygieneauflagen wieder öffnen. Warum der Werkausschuss des Stadtrats dies ablehnt.

Von Thomas Goßner

Lohnt es sich, wegen fünf Wochen das Friedberger Stadtbad wieder in Betrieb zu nehmen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Werkausschuss des Stadtrats in einer kontroversen Diskussion und sagte am Ende Nein. "Wir werden dafür Kritik bekommen, aber es ist eine sachgerechte Entscheidung", kommentierte Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) den Beschluss.

