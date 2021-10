Friedbergs neue Erfolgsband gibt fulminanten Einstieg

Plus Einen bestgelaunten und professionellen Auftritt zeigen die 3BA Concert Band und 3BA Academy Band in der Max-Kreitmayr-Halle. Das Publikum ist begeistert.

Friedberg hat einen neuen Musikverein: die Bayerische Brass Band Akademie e.V. – und der brachte Samstagabend mit den Formationen 3BA Academy Band und 3BA Concert Band die Max-Kreitmayr-Halle so richtig zum Toben. Das Publikum zeigte sich – vom kleinen Zuschauer bis zum erwachsenen Profi-Musiker – beeindruckt und dankte mit Standing Ovations.