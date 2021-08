Fulminante Ladies Night mit Musik-Ikonen der 80er-Jahre

Plus Ulla Meinecke und Anne Haigis hatten ihre große Zeit vor über 30 Jahren. Bei einem Konzert im Friedberger Schloss zeigen sie, was sie noch drauf haben.

80er-Jahre-Ikone. Singer/Songwriterin. Frau Mitte 60. Das sind die Koordinaten, welche die Künstlerinnen verbinden, die am Freitag im Hof des Wittelsbacher Schlosses auf der Bühne stehen. Ansonsten könnten Anne Haigis und Ulla Meinecke musikalisch und vom Gebaren unterschiedlicher nicht sein. Was gut ist, denn da die beiden Frauen Vollblut-Chanteusen und mit dermaßen vielen Emotionen ausgestattet sind, kann der Spannungsbogen über stolze drei Stunden mühelos gehalten werden.