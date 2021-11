Gefoltert und vertrieben: So litt ein Friedberger Schriftsteller im Kosovo

Plus Das Schreiben war Arber Shabanajs einzige Freiheit im Ex-Jugoslawien der 1990er-Jahre. Heute lebt er in Friedberg und veröffentlicht sein erstes Kinderbuch.

Der dunkle Befragungsraum ist karg eingerichtet: Ein Tisch, zwei Stühle und ein kleines Fenster, durch das wenig Licht dringt. Drei hünenhafte Männer in Schutzwesten stehen bewaffnet um einen 22-jährigen Jura-Studenten und Dichter herum. Es wird keine Gnade gezeigt: Bevor er seine Antwort beenden kann, prasseln Schläge aus allen Richtungen auf Arber Shabanaj nieder. Zuerst mit Schlagstöcken, dann, nachdem das Opfer zu Boden gesunken ist, mit Tritten. Der heute 52-jährige Mann, welcher im Kosovo durch den jugoslawischen Staatsapparat brutale Folter und Unterdrückung erleben musste, lebt inzwischen in Friedberg. Sein Leidensweg ließ ihn zum Schriftsteller werden.