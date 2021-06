Geldbeutel am Friedberger See gestohlen

Die Friedberger Polizei sucht nach einem Diebstahl am Friedberger See Zeugen.

Geld und drei Schlüssel hat am vergangenen Sonntag ein Dieb am Friedberger See gestohlen. Bislang gibt es keine Hinweise auf den unbekannten Täter. Die Polizei Friedberg bittet Badegäste, die Beobachtungen getätigt haben, sich bei der Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 zu melden. (AZ)