Gender-Debatte: Supermarktinhaber verteidigt „Student*innen Futter“

Plus Der Friedberger Edeka-Inhaber Michael Wollny löst auf Facebook mit „Student*innen Futter“ eine Gender-Debatte aus. Wie er damit umgeht und was hinter dem Produkt steckt.

Mit solchen Reaktionen hatte Michael Wollny nicht gerechnet. Nichts ahnend postet der Friedberger Supermarktinhaber das Bild eines neues Produktes auf Facebook – und löst damit eine Gender-Debatte im Internet aus. Bei der Ware handelt sich um eine Nuss-Mischung, die als „Student*innen Futter“ deklariert ist. Dabei hat der 50-Jährige mit dem Gendern gar nichts am Hut. Der eigentliche Grund für die Aufnahme des Produkts ist ein anderer.