Geschädigte bei Unfall nimmt Verfolgung von Transporter auf

An der Kreuzung von Augsburger Straße und Meringer Straße wird eine Autofahrerin von einem Kleintransporter rechts überholt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Mit ihrem Toyota fuhr eine 55-Jährige am Mittwoch Richtung Friedberg auf der Augsburger Straße. Es war gegen 13.25 Uhr, als sie an der Kreuzung der Meringer Straße ein Kleintransporter rechts überholte. Dabei rammte der Anhänger des Transporters den Kotflügel des Autos der Frau. Der Fahrer fuhr allerdings weiter, und die Pkw-Fahrerin verfolgte ihn blinkend und aufblendend.

Unfallverursacher hält an - und fährt dann einfach wieder weg

Laut Polizei wollte die Frau den Transporter-Fahrer so auf den Unfall aufmerksam machen. Der Fahrer hielt auch nach kurzer Zeit an, und als die Frau auf ihn zuging, begründete er den Unfall mit dem "großen Gespann", das er fahre. Dann gab er Gas und fuhr weg, der Mann flüchtete in Richtung Dasing.

Polizei sucht flüchtigen Transporterfahrer

Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Er habe ein osteuropäisches Aussehen, beschreibt ihn die Polizei, und soll einen unrasierten Dreitagebart getragen haben. An dem Anhänger befand sich ein rumänisches Kennzeichen. Mit diesem werden nun Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Polizei nimmt Hinweise unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

