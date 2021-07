Friedberg

vor 36 Min.

Grundsteinlegung: Ein Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg

34,6 Millionen Euro kostet der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule am Friedberger Volksfestplatz, die bis Ende 2022 bezugsfertig sein muss.

Plus Der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule ist ein Musterbeispiel für moderne Bildungseinrichtungen. Was das Gebäude am Friedberger Volksfestplatz besonders macht.

Von Michael Eichhammer

Die Grundsteinlegung in der Vinzenz-Pallotti-Schule fand genau zum passenden Moment statt: Die Schulleiterin Diana Hertle hatte Geburtstag. "Das ist ein großes Geschenk", kommentierte sie, als ihr Landrat Klaus Metzger im künftigen Foyer des sonderpädagogischen Förderzentrums einen Blumenstrauß überreichte. Metzger konterte augenzwinkernd: "Nein, Sie kriegen nicht die Schule geschenkt." Dass man sich dabei gegen eine Sanierung des alten Gebäudes und stattdessen für einen Neubau entschied, war keine Selbstverständlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen