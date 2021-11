Unbekannter streift geparkten Porsche

Die Polizei sucht den Verursacher eines teuren Fahrzeugschadens.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Freitag gegen 13.40 Uhr einen in der Rosenstraße in Haberskirch geparkten Porsche touchiert und ihn dabei auf der linken Seite verkratzt.

Unfallflucht: 10.000 Euro Schaden an geparktem Porsche

Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg zu melden. (AZ)