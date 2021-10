Wie lässt sich die gefährliche Einmündung bei Haberskirch entschärfen?

Plus Die Einmündung von Haberskirch in die alte AIC25 ist unübersichtlich. Lärmschutzwände machen es nicht besser. Im Planungausschuss gab es nun eine Hiobsbotschaft.

Stadtrat Manfred Losinger hält sie für "eine der gefährlichsten Kreuzungen im Stadtgebiet". Auf jeden Fall ist die Einmündung der St.-Stefan-Straße von Haberskirch in die ehemalige AIC25 heikel für alle Verkehrsteilnehmer, egal ob Schulkind oder erwachsen, ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto unterwegs. Eine Diskussion im Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss über Lärmschutzwände, die neue Anwohner und Anwohnerinnen dort errichten wollen, entwickelte sich zu einer Grundsatzdebatte über Möglichkeiten der Entschärfung. Allerdings hatte das Planungsbüro dazu zwei schlechte Nachrichten.