Friedberg

12:13 Uhr

Hängt die Politik Menschen mit Behinderung ab?

Plus Bei der Archivgalerie und anderen Sanierungen in Friedberg müssen Erleichterungen für Menschen mit Handicap warten. Der Behindertenbeauftragte des Landkreises erklärt warum.

Von Christine Hornischer

Ob wie aktuell in der Friedberger Archivgalerie, beim historischen Rathaus oder im Straßenverkehr: Immer wieder werden Baumaßnahmen, die Barrierefreiheit versprechen, zeitlich verschoben. Hängt die Politik also Menschen mit Behinderung ab? Der Behindertenbeauftragte des Landkreises, Josef Koppold, zeigt Verständnis für die Vorgehensweise. "Es kommt immer auf die Verhältnismäßigkeit an", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen