5.000 Euro Schaden: BMW-Fahrerin fährt gegen Betonmauer

Eine Frau rollt mit ihrem BMW durch Harthausen. Für kurze Zeit verliert sie die Kontrolle und pralt gegen eine Mauer. Die Sonne hatte sie geblendet.

Am Spielberg in Harthausen ist am Dienstag eine Frau mit ihrem Auto gegen eine Mauer gerauscht. Laut Polizei fuhr die 62-Jährige gegen 10.10 Uhr die Straße entlang. Dann wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet, verlor kurzzeitig die Kontrolle und fuhr in eine angrenzende Betonmauer, sagte sie der Polizei. Ihr BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 5000 Euro. (AZ)