Friedberg-Harthausen hat jetzt einen neuen Ortssprecher

Rainer Scheuffele ist neuer Ortssprecher Harthausens. Eines seiner wichtigsten Projekte ist die Installation eines Trinkbrunnens in dem Friedberger Ortsteil.

Plus Rainer Scheuffele sitzt für den Friedberger Stadtteil Harthausen im Rat. Und noch eine weitere Wahl zeichnet sich ab.

Von Michael Postl

Aus der Wahl des Derchinger Ortssprechers scheinen die Verantwortlichen in Friedberg gelernt zu haben. Denn am Montagabend standen den rund 60 anwesenden und stimmberechtigten Harthausern diesmal vier statt nur zwei Wahlkabinen zur Verfügung, was ein Grund dafür war, dass die Veranstaltung auch nur eine halbe statt zwei Stunden dauerte.

Dabei setzte sich erwartungsgemäß Rainer Scheuffele ( CSU) durch, der von 58 gültigen Stimmen 57 bekam. Er war jedoch auch der einzige Kandidat. Zuvor hatte Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmannn erklärt, dass es für jeden Friedberger Ortsteil wichtig sei, einen eigenen Vertreter im Stadtrat zu haben, der sich für die Belange desselben einsetzt.

Ortssprecherwahl: Rainer Scheuffele vertritt Friedberg-Harthausen im Stadtrat

Auch für das städtische Gremium hatte Scheuffele während der Kommunalwahlen im März kandidiert, trotz knapp 4000 Stimmen jedoch keinen Platz darin ergattern können. Dennoch habe ihn dieses Resultat ermutigt, sich nun auch als Ortssprecher zur Verfügung zu stellen.

„Dass Interesse vonseiten der Harthauser da ist, habe ich bereits bei unserer Unterschriftenaktion gemerkt“, berichtet Scheuffele. Dabei sei er nach den Kommunalwahlen im Ort von Tür zu Tür gegangen und habe überwiegend positive Resonanz zu seiner Kandidatur erhalten.

Große Sprünge gebe es dennoch nicht, erklärt Scheuffele, vielmehr wolle er die Arbeit seines Vorgängers Martin Trübenbacher (CSU) fortführen. Der ehemalige Friedberger Stadtrat sei ein Bindeglied zwischen Harthausen und der Stadt gewesen und habe die Belange des Ortsteils kompetent im städtischen Gremium vertreten, erklärt Scheuffele. Zu seinen Themen gehörten unter anderem die Freiwillige Feuerwehr und die Landwirtschaft.

Ortssprecherwahl: Nach Friedberg-Harthausen soll ein Trinkbrunnen kommen

Natürlich wolle Harthausens neuer Ortssprecher auch seiner Funktion als Vorsitzender des Gartenbauvereins gerecht werden: „Wir haben auch unsere Anliegen, auch unsere Ziele“, sagt Scheuffele. Vor zwei Jahren gab es das Projekt der begehbaren Paar, im vergangenen Jahr war ein Trinkbrunnen im Ortskern geplant. Letzteres Projekt scheiterte jedoch kurzfristig. „Woran genau, weiß ich auch nicht“, sagt Scheuffele. An dem Thema dranbleiben will er dennoch auf jeden Fall.

Bärbel Hagg ist Kandidatin für die Ortssprecherwahl in Bachern. Bild: Bärbel Hagg

Politisch konnte Scheuffele trotz seiner erstmaligen Wahl bereits einige Erfahrungen sammeln, hat der Harthauser doch bereits vor drei Jahren gemeinsam mit Manfred Losinger (CSU) Wahlkampf geführt. Nun möchte er die Nöte seines Ortsteils im Stadtrat platzieren und sich für dessen Belange einsetzen. „Das verspreche ich den Harthausern“, sagt Scheuffele.

Auch für Bachern gibt es eine Kandidatin

Nach Derching und Harthausen wird es auch für den südlichsten Stadtteil Bachern eine Wahl zum Ortssprecher geben (wir berichteten). Mehr als ein Drittel der Bürger hat sich per Unterschrift dafür ausgesprochen. Für den CSU-Ortsverband Bachern-Rohrbach tritt dabei Bärbel Hagg an.

Die 35-Jährige ist als Führungskraft im Lebensmitteleinzelhandel in einem aktuell sehr herausfordernden Umfeld tätig. In den Fußstapfen ihres Vaters und Großvaters ist sie außerdem Vorsitzende bei den Sport-Freunden Bachern. Die Wahl findet voraussichtlich Ende Oktober statt, ein genauer Termin steht noch nicht fest.

