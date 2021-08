Unbekannte entsorgen Bauschutt am Straßenrand

Die Polizei bittet um Hinweise zur illegalen Müllablagerung bei Heimatshausen. Wer hat etwas beobachtet?

Am Mittwochabend wurden am Heidelbeerfeld kurz vor Heimatshausen und auf der gleichen Strecke in Richtung Rettenberg Müllablagerungen mitgeteilt. An beiden Stellen wurde Bauschutt illegal entsorgt. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, entgegen. (AZ)