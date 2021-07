Herrgottsruh: Diebe machen auch vor Grabschmuck nicht halt

Plus Auf dem Friedberger Herrgottsruh-Friedhof hat ein Dieb zugeschlagen. Für Angehörige ist so etwas ein Schock. Doch Sicherheitsmaßnahmen sind nur schwer machbar.

Diebstähle auf Friedhöfen sind für Angehörige oft besonders schmerzhaft. Auch Diana Santomauro ging es so, als vom Grab ihres Vaters Vase, Engelchen, Kreuz und Laterne verschwanden. Ein Einzelfall? Polizei und Friedhofsverwaltung vermuten eine Dunkelziffer.