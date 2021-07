Friedberg

Hörgerät im Laden verloren: Seniorchef Christian Knieß schaltet kuriose Anzeige

Dieses Hörgerät hat Christian Knieß am Freitag in seinem Laden in Friedberg gefunden. Inzwischen ist es bei Iffland Hören und wartet darauf, vom Besitzer abgeholt zu werden.

Plus Bei der Friedberger Firma Kniess wird ein Hörgerät gefunden. Warum Seniorchef Christian Knieß diesen ungewöhnlichen Weg geht.

Von Sabine Roth

Es ist eine Suchanfrage der besonderen Art, die man nicht jeden Tag in der Zeitung liest. „Sie können es vielleicht nicht hören, aber vielleicht lesen Sie: in unserem Laden wurde ein Hörgerät gefunden“, so steht es in der Anzeige vom Samstag in der Friedberger Allgemeinen. So etwas ist nicht selbstverständlich, dass ein Geschäft dafür eine Anzeige aufgibt und dafür Geld in die Hand nimmt. Doch für den Seniorchef Christian Knieß war das ganz klar - er wollte helfen, den rechtmäßigen Besitzer zu finden. Denn sein Kunde weiß ja nicht, wo er sein Hörgerät verloren hat. „Wir haben es am Freitag bei uns im Laden gefunden. Normalerweise hätte ich es gleich ins Fundbüro nach Friedberg gegeben. Doch das Fundbüro hatte an diesem Mittag schon geschlossen“, sagt Knieß.

