Hoher Sachschaden: Am Chippenham-Ring kracht es erneut

An der Kreuzung von Chippenham- und Bressuire-Ring muss ein Autofahrer an der Ampel anhalten. Nur merkt der hinter ihm das nicht rechtzeitig und fährt ihm auf.

Die Ampel an der Kreuzung Chippenham-Ring und Bressuire-Ring in Friedberg zeigte am Mittwochmorgen rot, als ein 19-jähriger Autofahrer dort ankam. Deswegen musste er gegen 7.20 Uhr anhalten.

Hinter ihm fuhr ein 55-jähriger Mann, der diese Situation zu spät bemerkte und dem anderen Autofahrer auffuhr. Laut Polizei entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. (AZ)