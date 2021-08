Hoher Sachschaden: Geparkter Lkw rutscht Böschung hinab

Ein Lkw rutscht eine Böschung in Friedberg hinab und fährt sich fest. Mit Abschleppdienst und Feuerwehr wird das Fahrzeug eines 29-Jährigen geborgen.

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 8.05 Uhr sein Fahrzeug in der Forststraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Dann rutschten Zugmaschine und Auflieger rechts eine kleine Böschung hinunter und er fuhr sich fest. Mithilfe eines Abschleppdienstes konnte das Gespann geborgen werden.

Zur Sicherung kamen Kräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Derching hinzu. Laut Polizei wurde unter anderem der Unterboden des Fahrzeugs beschädigt. Nach einer ersten Schätzung liegt der Sachschaden bei etwa 7000 Euro. (AZ)