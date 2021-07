Friedberg

vor 33 Min.

Hoher Schaden: Unbekannter bricht in Fotostudio ein

In Friedberg wurde in ein Fotostudio in der Probststraße eingebrochen.

Ein Unbekannter dringt zwischen Samstag und Montag in ein Fotostudio in Friedberg ein. Er richtet großen Sachschaden an und macht Beute.

In ein Fotostudio in Friedberg wurde eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich ein Unbekannter zwischen Samstag, 11.30 Uhr, und Montag, 15 Uhr, Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Probststraße verschafft. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich, der Sachschaden bei etwa 5.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Täter unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Themen folgen