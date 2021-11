Hoher Schaden bei Unfall: 28-Jährige übersieht vorbeifahrendes Auto

Beim Ausfahren aus einer Tiefgarage sieht eine Frau nicht, dass ein anderer Wagen vorbeifährt. Sie rammt das Fahrzeug.

Auf der Andechsstraße in Friedberg sind am Sonntag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Laut Polizei kam eine 28-jährige Autofahrerin gegen 9.45 Uhr aus der Tiefgarage einer Wohnanlage und fuhr in die Straße ein.

Ein 57-Jähriger fuhr bereits auf der Andechsstraße, die Frau übersah ihn aber. Die Fahrzeuge stießen zusammen, dabei entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. (AZ)