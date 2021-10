Hornkonzert und Bildershow: Das Wittelsbacher Land in seiner ganzen Pracht

Am kommenden Wochenende gastiert Benjamin Comparot mit seinem "Carnaval du Co" im Schloss. Was das Publikum bei der "Friedbergsinfonie in Bildern" erwartet.

Herr Comparot, was erwartet die Zuhörer denn genau am 24. Oktober im Wittelsbacher Schloss? Angekündigt ist eine "Friedbergsinfonie in Bildern"?

Benjamin Comparot: Wir schneiden im Konzert Bilder aus Friedberg und dem Wittelsbacher Land auf Musik von Richard Strauss, dessen fulminante "Alpensinfonie" in beiden Konzerten erklingen wird. Natürlich in einem Arrangement für Hornensemble, wir sind und bleiben ein Horn-Festival.

Was sind das für Bilder? Woher stammen sie?

Comparot: Die Fotografien haben Uwe Bartha, Günter Golling, Sibylle Haak, Ralf Hermle und Achim Lüders beigesteuert. Ich hatte in der mitgliederstärksten Friedberg-Gruppe bei Facebook über mein Vorhaben berichtet und dazu aufgerufen, sich mit Bildern zu beteiligen. Dann ging alles sehr schnell und die Qualität der Aufnahmen spricht für sich. In mir, ich lebe mit meiner Familie in Hamburg, haben die Bilder einen regelrechten "Heimweh-Tsunami" ausgelöst.

Sie selbst sind im Ortsteil Wulfertshausen aufgewachsen. Liegt darauf ein Schwerpunkt?



Comparot: Nein, überhaupt nicht. Die Bilder zeigen das Wittelsbacher Land in seiner gesamten Pracht.

Benjamin Comparot kommt mit einem besonderen Programm für Auge und Ohr nach Friedberg. Foto: Tom Solo (Archivfoto)

Abgesehen von der Friedbergsinfonie fällt auf, dass Sie mit dem Bariton Michael Nagy einen Sänger verpflichtet haben, dessen "Begleitorchester" sonst eher die Berliner Philharmoniker und nicht die Hornisten des "Carnaval du Cor" sind. Wie ist es dazu gekommen?



Comparot: Michaels Bariton-Stimme ist herausragend und es stimmt, dass er, unter normalen Umständen, nicht allzu oft zwischen München und Berlin anhält um Gastspiele zu geben. Wir haben uns über eine gemeinsame Freundin kennen und schätzen gelernt und deshalb singt er am 24. Oktober mit uns im Schloss. Das wäre unter normalen Umständen natürlich nicht so gelaufen. Michael singt unter anderem Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf, Richard Strauss und auch einen Auszug aus dem Musical "Anatevka". Begleitet wird er dabei von unseren Dozenten, weshalb es musikalisch wieder passt, da sie in genau jenen Orchestern spielen, mit denen Michael sonst als Solist auftritt. Das gibt dann auch ein großes Hallo in Friedberg, weil man sich aus anderen Projekten/Zusammenhängen kennt.

Und der Dirigent beider Konzerte ist auch kein ganz Unbekannter in der Region …



Comparot: Allerdings - und sogar weit über die Region hinaus! Mein Großcousin, Stefan Steinemann, Leiter der Augsburger Domsingknaben und jüngster Domkapellmeister Deutschlands, wird beide Konzerte dirigieren. Es ist schon ein bisschen verrückt, wie viele positive Dinge am 24. Oktober zusammenkommen. Ganz nebenbei: Klaus Wallendorf - German Brass, ehemals Berliner Philharmoniker - wird moderieren - es wird also auch sehr komisch!

Zweimal dasselbe Programm im Wittelsbacher Schloss

Es gibt zwei Konzerte am selben Tag im Wittelsbacher Schloss geben, um 15 und um 17 Uhr. Sind beide Programme identisch?



Comparot: Ja, zu 100 Prozent. Es ist ganz gleich, für welches der beiden Konzerte man sich entscheidet. Der Termin um 17 Uhr ist bereits relativ stark ausgelastet, für 15 Uhr gibt es aber noch genügend Karten.

Welches Hygienekonzept ist vorgesehen?



Comparot: Es gelten die 3G-Regeln. Eine Maske muss während des Konzerts nicht getragen werden. Sonst natürlich schon. Tickets gibt es im Bürgerbüro im Rathaus in Friedberg und bei den Konzerten selbst. Was ich an dieser Stelle unterstreichen möchte ist das großartige Engagement der Stadt Friedberg, die dieses ehrgeizige Projekt von Anfang an gefördert hat. Das Wittelsbacher Schloss ist ein idealer Ort dafür, man sollte sich das wirklich nicht entgehen lassen. (AZ)