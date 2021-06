Unfallflucht: Unbekannter fährt Autospiegel ab

Ohne anzuhalten setzt ein Unbekannter seine Fahrt fort. Dabei hat er auf der Gegenseite ein Auto gestreift.

Am Donnerstagmittag fuhr ein 85-Jähriger mit seinem silbernen VW Golf auf der Ortsverbindungsstraße von Hügelshart in Richtung Ottmaring. Im mittleren Teil der Streckte kam dem Mann ein dunkles Fahrzeug entgegen. Dessen Fahrer kam mit dem Pkw aus bislang nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, sodass sich die beiden Fahrzeug an den jeweiligen Außenspiegel trafen.

1000 Euro Schaden wegen abgefahrenen Spiegels

Beim Golf des 85-Jährigen sei dadurch ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden, berichtet die Polizei. Der Geschädigte hielt an der Unfallstelle an, der unbekannte Verursacher fuhr ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit davon. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall. (AZ)

