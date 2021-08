Illegale Müllentsorgung: Unbekannter lädt Farbeimer auf Feldweg ab

Ein Unbekannter lädt zwischen Sonntag und Mittwoch illegal mehrere Farbeimer auf einem Feldweg bei Obermoos ab. Die Stadt Friedberg muss den Müll nun entsorgen.

Ein Unbekannter hat in dieser Woche illegal seinen Müll in Friedberg abgeladen. In der Zeit von Sonntag, 8 Uhr, bis Mittwoch 20.30 Uhr, entsorgte der Täter laut Polizei mehrere Farbkübel mit Fassadenfarbe sowie mehrere Eimer mit Lackfarbe an einem Feldweg südöstlich von Obermoos.

Illegale Müllentsorgung: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Die Behältnisse waren noch verschlossen, sodass die Farbe nicht auslief und es zu einer weiteren Verschmutzung der Umwelt kam. Der Müll muss nun von der Stadt Friedberg entsorgt werden.

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)