Friedberg

vor 34 Min.

Im Friedberger Divano gibt es den Kaffee gratis – und ein nettes Gespräch dazu

Sie genießen das Frühstück im Friedberger Divano von links: Elisabeth Näßl, Andreas Schneider und Ursula Birkmayr. Das Café bietet an jedem Öffnungstag Brunch an.

Plus Das Divano im Friedberger Pfarrzentrum ist ein Café besonderer Art: Gäste müssen nichts zahlen. So ist ein Ort der Begegnung entstanden, der schon Nachahmer hat.

Von Ute Krogull

Manchmal stehen Menschen unentschlossen an den Stufen zum Divano. Oben lockt ein gemütliches Café – es ist aber auch ein Pfarrzentrum. Darf da jeder rein? Ja, es darf jeder rein, erklärt dann Gertraud Wissing. Sie ist Stammgast hier. Für sie und viele andere ist der Ort ein zweites Zuhause geworden. Damit das für alle möglich ist, muss man im Divano nichts zahlen. Die Stadtpfarrei St. Jakob hat hier seit November 2019 ein Projekt auf die Beine gestellt, dass es so in der ganzen Region nicht gibt. Und das mit viel Erfolg. Stadtpfarrer Steffen Brühl gewährt einen Blick hinter die Kulissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen