Im Friedberger Schlosspark auf den Spuren der Kunst

Plus Vier Kunstschaffende aus dem Landkreis stellen ihre Arbeiten im Park des Friedberger Schlosses aus. Die Organisatoren versprechen sich einen dreifachen Nutzen.

Ein Skulpturenpfad im Friedberger Schlosspark - das gehörte zu den Attraktionen der Bayerischen Landesausstellung im Wittelsbacher Land. Und weil das Konzept, Kunst unter freiem Himmel zu präsentieren, sowohl bei den Bildhauern wie auch beim Publikum so gut ankam, wird die Aktion jetzt mit Arbeiten von vier Kunstschaffenden aus dem Landkreis fortgeführt.