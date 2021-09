In der Friedberger Archivgalerie gehen die Arbeiten weiter

Plus Die Stadt Friedberg packt den Brandschutz, um das Obergeschoss wieder nutzbar zu machen. Auch einen barrierefreien Zugang soll es geben - zumindest teilweise.

Die Fenster sind bereits erneuert, die Fassade ist saniert, der Schimmel im Dachstuhl beseitigt. Jetzt geht es weiter im Friedberger Archivgebäude an der Pfarrstraße 6. Der Bauausschuss des Stadtrats gab den Auftrag, die weiteren Arbeiten bis zum Frühling 2022 vorzubereiten und auszuschreiben. Die Stadt kann dafür mit Zuschüssen aus dem Sonderfonds "Innenstädte beleben" der Städtebauförderung rechnen.