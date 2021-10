Friedberg

12:00 Uhr

In die Friedberger Kussmühle zieht wieder Leben ein

In der Friedberger Kussmühle geht der Restaurantbetrieb im November wieder los.

Plus Die Familie Indich hat die Kussmühle in Friedberg verkauft. Spätestens im November geht es dort unter neuer Führung wieder los. Was ist geplant?

Von Ute Krogull

Als Angelika Indich die Kussmühle aus Altersgründen aufgab, ging in Friedberg eine Ära zu Ende. 20 Jahre lang hatte die Wirtin mit ihrem Team das Lokal geführt. Nach einigen Wochen Pause soll es dort im November weitergehen. Einer der Käufer verrät, was geplant ist. Er ist in Friedberg kein Unbekannter.

