In einem Jahr ist in Friedberg Altstadtfest: Wie laufen die Vorbereitungen?

Plus Am 8. Juli 2022 soll die nächste "Friedberger Zeit" starten. Die letzte Entscheidung dazu ist allerdings noch nicht gefallen. Trotzdem laufen Vorbereitungen.

Das zwölfte Friedberger Altstadtfest ist auf die Woche vom 8. bis 17. Juli 2022 terminiert. Noch ist nicht sicher, ob und wie es in Zeiten von Corona über die Bühne gehen wird. Einiges steht aber schon fest, darunter der Eintrittspreis. Hier gibt es eine gute und eine weniger gute Nachricht.