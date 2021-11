Jazz in Friedberg: Trotz Distanz springt der Funke über

Plus Peter Oswald und seine Musikerfreunde begeistern das Publikum im Großen Saal des Wittelsbacher Schlosses.

Gleich an zwei Abenden war der große Saal im Wittelsbacher Schloss gut besucht, als Peter Oswald zum Hybrass Festival bat. Als Überraschungsgast war Startrompeter Alex Sipiagin zu Gast und der sorgte bei Jung und Alt für Begeisterung. Jazzsängerin Stefanie Schlesinger und Wolfgang Lackerschmid vervollständigten am zweiten Tag beim Auftritt unter dem Motto "Dream Episodes" die Musikercrew.