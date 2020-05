vor 33 Min.

Friedberg: Junger Mann fährt sein Moped ohne Versicherung

Die Polizei kontrolliert einen 21-Jährigen in Friedberg. Der junge Mopedfahrer hat jedoch keinen Versicherungsschutz für sein Fahrzeug.

Ein junger Mann war am Mittwochnachmittag ohne Versicherungsschutz mit seinem Mofa unterwegs. Eine Streife der Polizei Friedberg kontrollierte den 21-Jährigen am Harfenacker in Friedberg.

21-Jähriger ohne Versicherung: Polizei Friedberg ermittelt

Gegen den jungen Mann wird nun laut Polizei wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Er durfte nicht weiterfahren. (pos)