Friedberg

vor 32 Min.

Kennzeichen von Wohnmobil gestohlen

Ein unbekannter Täter hat in Friedberg das hintere Kennzeichen eines Wohnmobils entwendet.

Am Gerberweg in Friedberg steht ein Wohnmobil auf einem dafür vorgesehenen Parkplatz. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird eines der Kennzeichen gestohlen.

Wie die Polizei jetzt erst mitteilt, wurde am Wochenende am Gerberweg in Friedberg das hintere Kennzeichen eines Wohnmobils entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem der Wohnmobilparkplätze. Die Tat muss sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ereignet haben. Der Schaden durch den Diebstahl liegt im unteren zweistelligen Bereich. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (AZ)

Themen folgen