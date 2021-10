Kleinbus fährt gegen Gartenzaun

In Friedberg rammt ein Busfahrer einen Gartenzaun, als er ausparken will.

Ein 74-Jähriger hat am Montag, als er seinen Kleinbus ausparken wollte, einen Gartenzaun in der Martin-Luther-Straße in Friedberg umgefahren. Laut Polizei setzte er gegen 18.05 Uhr zurück und kam gegen den Zaun. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro. (AZ)