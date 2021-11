Kleintransporterfahrer wird mit Alkohol im Blut erwischt

In Friedberg fährt ein Transporterfahrer durch die Nacht, er gerät in eine Polizeikontrolle und bekommt ein Problem. Er hat Alkohol getrunken.

Ein Bußgeld von 500 Euro erwartet einen 32 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters, der am Freitag in Friedberg von der Polizei kontrolliert wurde. Der Mann geriet gegen 0.30 Uhr auf der Seestraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle, bei der in seinem Atem Alkoholgeruch festgestellt wurde.

Auf der Dienststelle wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizei etwa 0,8 Promille. Der Mann durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. (AZ)