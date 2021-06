Friedberg

Kritik am Haushalt: Friedberg will fast 110 Millionen Euro ausgeben

In den Ausbau der Kinderbetreuung investiert die Stadt Friedberg in den kommenden Jahren viel Geld.

Plus Friedberg hält an Großprojekten wie der Erweiterung der Grundschule Friedberg-Süd und dem Ausbau der Kinderbetreuung fest. Im Stadtrat gibt es viele kritische Stimmen.

Von Thomas Goßner

Fast 110 Millionen Euro will die Stadt Friedberg im laufenden Jahr ausgeben. Zur Umsetzung muss die Stadt tief in ihre Rücklagen greifen. Diese sollen sich im Lauf des Jahres von 18,3 auf 6,9 Millionen Euro verringern. Das sieht jedenfalls der Haushaltsplan vor, den der Stadtrat jetzt mit großer Verzögerung verabschiedet hat. Thomas Gunzl, der in Vertretung des erkrankten Finanzreferenten Wolfgang Schuß das Zahlenwerk nach den Vorgaben der Politik erarbeitet hat, äußerte jedoch selbst Zweifel an der Realisierbarkeit.

