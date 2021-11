Kunstspechte zeigen leuchtende Gemälde in Friedberg

In der Galerie am Schloss in Friedberg treffen in einer Ausstellung Werke mit Strahlkraft und Lichtspiel aufeinander.

Rund 50 Kunstwerke von Ingrid Warnatz und Maike Mensing sind derzeit in der Galerie am Schloss in Friedberg zu bestaunen. Die beiden Mitglieder der Friedberger Kunstspechte haben dafür alte und neue Gemälde sowie Bilder in unterschiedlichen Formen und Facetten aus ihren Ateliers geholt und zu einer vor Farben nur so leuchtenden Ausstellung vereint. Bei beider Kunst ist der Bauhaus-Stil deutlich zu erkennen. Die Bilder erhalten mithilfe des Lichts eine ganz besondere Strahlkraft, die sich räumlich auszudehnen scheint.

Die Ausstellung ermöglicht einen abwechslungsreichen (Ein-)Blick auf die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Gerade durch dieses ganz ungewöhnliche Aufeinandertreffen von Künstlerinnen und ihren Werken – von der klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst – gibt es zahlreiche Möglichkeiten der persönlichen Betrachtungsweise und der eigenen Interpretation. Im Auge der Betrachterinnen öffnen sich dabei oft Landschaften, vielfach durch eine vage Horizontlinie oder Formen der Natur angedeutet, doch in erster Linie durch die Farbtöne selbst. Nur in wenigen dieser Bilder ist die Landschaft zu erkennen: Dann zeigt der fast impressionistische Farbteppich Berge und Seen samt Ufergewächsen.

Kunstspechte: Ingrid Warnatz und Maike Mensing zeigen Werke

Mit großer Intensität leuchten die Farben aus den Gemälden, die Warnatz und Mensing präsentieren. Kein Wunder, denn die beiden halten es mit Johannes Itten, dem einstigen Bauhauslehrer, der es so formulierte: „Farben sind Kinder des Lichts und das Licht ist die Mutter der Farben.“ Die beiden Malerinnen ermöglichen es hierüber den Betrachtern, in ihren Werken Unvorhersehbares zu erleben und bei allen Grundsätzen der Ästhetik durch die künstlerische Ausführung Überraschungen zu erfahren.

Wer sich selbst ein Bild der leuchtenden Gemälde machen möchte, hat dazu noch an diesem Wochenende, 27. und 28. November, die Möglichkeit. Die Galerie am Schloss, Im Tal 14, in Friedberg hat dazu am Samstag und Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. (riem)

