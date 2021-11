Ladendieb im Schuhgeschäft erwischt

Schuhe im Wert von 800 Euro wollte ein 42-Jähriger entwenden.

In einem Fall von Ladendiebstahl wurde am Samstagabend gegen 18.45 Uhr die Friedberger Polizei hinzugezogen. Der mutmaßliche Täter war dem Personal in einem Schuhgeschäft in Friedberg aufgefallen.

Ladendieb entfernte zuvor die Sicherheitsetiketten der Schuhe

Laut Polizei hatte der 42-Jährige Schuhe im Wert von ca. 800 Euro, von denen er zuvor die Sicherheitsetiketten entfernte, in einer Tasche verstaut und wollte ohne diese zu bezahlen, den Laden verlassen.

Durch die Verriegelung der Türe konnte eine Flucht verhindert werden. Der Mann wurde vor Ort festgenommen und wird, da er keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, dem Haftrichter vorgeführt.