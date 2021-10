Landleben hautnah: Küken schlüpfen in der Pallotti-Schule

Plus In der Vinzenz-Pallotti-Schule piept es: Hier sind Küken geschlüpft, die die Kinder selbst "ausgebrütet" haben.

Mithilfe des Meringer Kleintierzuchtvereins haben Kinder der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg gelernt, wie sich ein Huhn entwickelt. Dabei haben sie echte Küken im Ei gesehen und erlebt, wie sie sich auf die Welt gekämpft haben.