Friedberg

30.06.2021

Lehrkräfte unterrichten auch in den Sommerferien

Am Ende der Sommerferien bietet das Gymnasium Friedberg ein Förderprogramm an, um wichtige Inhalte in den Hauptfächern zu wiederholen und zu vertiefen und so den Einstieg in das nächste Schuljahr gut vorzubereiten.

Trotz des Distanzunterrichts wurde es im "Corona-Schuljahr" für viele Schülerinnen und Schüler im Lauf der Zeit zunehmend schwierig, sich für das Lernen zu motivieren. Damit der Einstieg im Herbst gut gelingt, hat das Gymnasium Friedberg ein Programm zusammengestellt, um den Start in das neue Schuljahr bereits in den Ferien vorzubereiten. In 18 Kursen werden zentrale Inhalte in den Kernfächern vertieft und wiederholt. Mathematik, Englisch, Deutsch, Latein, Französisch, Physik und Chemie stehen für die Jahrgangsstufen fünf bis zehn auf dem Programm. Die Lerngruppen sind auf maximal zwölf Schülerinnen und Schüler begrenzt. Und die Besonderheit: Die Kurse werden fast ausschließlich von Stammlehrkräften der Schule gehalten. Die Profis in Sachen Inhalte und Unterricht wissen am besten, wie pädagogisch und didaktisch vorzugehen ist. Die Schulleiterin Ute Multrus hat beeindruckt, dass sich schnell die benötigten Lehrkräfte auch für die Ferienschule bereit erklärt haben. Schließlich war das Corona-Schuljahr ein besonders anstrengendes für alle Beteiligten. Am Nachmittag gibt es ein Freizeitprogramm Und ganz im Stil amerikanischer Sommerschools und im Sinne einer ganzheitlichen Bildung wird der Unterricht am Vormittag mit Angeboten für den Nachmittag aus den Bereichen Musik, Sport, Theater und Kunst ergänzt. Sei es die Arbeit im Schulgarten oder Volleyball oder Karate. Es kann viel ausprobiert werden. Schließlich soll der Spaß in den Ferien auch nicht zu kurz kommen. Für den Sportbereich wurde die Zusammenarbeit mit dem Sportverein Friedberg gesucht. Aus den elf Abteilungen haben sich schnell und unkompliziert verschiedene Trainerinnen und Trainer bereit erklärt, mitzumachen. Die Ferienkurse sind wohlgemerkt kostenlos. Das Kultusministerium übernimmt die Kosten. Obwohl die Teilnahme freiwillig ist, haben sich bisher an die 100 Schülerinnen und Schüler gemeldet. Die Schulleiterin des Gymnasiums Friedberg betont: "Wir freuen uns auf unsere Schülerinnen und Schüler - auch in den Ferien!" (AZ)

